Głównym prezentem, jaki przynoszą księża odwiedzający domy w trakcie wizyty kolędowej jest błogosławieństwo. Ale kapłani są też obdarowywani - przede wszystkim dobrem, jakie spotykają.

Kolęda jest okazją do opisania działalności parafii czy zaproszenia do działających grup. Można znaleźć parafian potrzebujących pomocy - nie tylko materialnej, ale także duchowej - choćby w przystąpieniu do sakramentów czy wizyty księdza z w pierwszy piątek miesiąca.