Bieńkowska na taśmach o oszustwach Platformy

Na kolejnych taśmach słychać tym razem - znowu w restauracji Sowa i Przyjaciele - Stanisława Gawłowskiego, sekretarz ageneralnego PO, Olgierda Geblewicza, marszałka województwa zachodniopomorskiego z PO, oraz wiceministra w rządzie Donalda Tuska, Tomasza Tomczykiewicza. Mówią o elektoracie Platformy....

OLGIERD GEBLEWICZ: (...) Ja zapytałem się mojego przewodniczącego w regionie (Stanisława Gawłowskiego – red.), dla kogo, jakiś miesiąc, dwa miesiące temu – dla kogo my k***a jesteśmy partią? Bo ja nie wiem.

GŁOS NIEROZPOZNANY: Panie przewodniczący...

OLGIERD GEBLEWICZ: Dla rolników nie...

STANISŁAW GAWŁOWSKI: Bo nasz elektorat najbardziej ch***wo potraktowaliśmy, trochę.

OLGIERD GEBLEWICZ: Przypier***śmy...

TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: To ja ci odpowiem. Nasz, i to jest problem, że tak powiem, przyzwoitej partii, że on nie jest skierowany do nikogo. Bo on jest skierowany...

OLGIERD GEBLEWICZ: To nie jest problem przyzwoitej partii. To jest problem nieprzyzwoitej partii.

TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: Nie... Przyzwoita... To jest, to jest to co Unia zawsze robiła, że po prostu – interes ogółu. Ale ogół to jest nikt.

OLGIERD GEBLEWICZ: Nie, nie, nie. To nie jest interes ogółu. I ja...

TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: Jak nie jest interes...

OLGIERD GEBLEWICZ: To nie jest interes ogółu. To jest interes ciemnych mas finansowych. Jeszcze raz to podkreślam. (...)





OLGIERD GEBLEWICZ: (...) Państwo nie ma oszczędności, ale zabija przychody. I to jest, niestety, pewien problem.



TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: To jest akurat, to jest...



STANISŁAW GAWŁOWSKI: Idziesz ze mną?



TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: No tak, tak.



STANISŁAW GAWŁOWSKI: To chodź. I ty też chodź... Całą dopiliśmy.



TOMASZ TOMCZYKIEWICZ: To jest prawdziwe, ale nieudowadnialne.



OLGIERD GEBLEWICZ: To jest, niestety, bardzo mocno udowadnialne, a, niestety, jeszcze bardziej prawdziwe w tym wszystkim. (...)









Na kolejnych nagraniach słychać z kolei ówczesnego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz minister infrastruktury i rozwoju Elżbietę Bieńkowską. PeOwscy ministrowie rozmawiają o kontroli w NIK...

BARTOSZ ARŁUKOWICZ: (...) Ela, ty się jakoś tam odniosłaś do tego NIK-u, środki europejskie na sprzęt medyczny?

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Wiesz co, my mamy to wszystko, ponieważ kontrola NIK-u jest z 2011 r. A nam komisja, bo ja już dzisiaj jak zobaczyłam, jak zobaczyłam na pasku, to mówię: oho, czekajmy na pismo za tydzień. Natomiast, natomiast my mamy całą kontrolę zrobioną, wszystkich tych projektów, rok temu, bo komisja tego zażądała.

BARTOSZ ARŁUKOWICZ: I co ci wyszło?

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: I wyszło dobrze, tak jak trzeba. To znaczy wiadomo, że to nie jest prawda. Wiadomo, że to nie jest prawda. (fragm. nierozpoznany)

BARTOSZ ARŁUKOWICZ: Ok, ja ci mówię jak jest.

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA: Ale ja wiem jak jest. To nie musiałam kontroli robić. Kontrolę robiliśmy po to, żeby wyszło, że jest dobrze.

STANISŁAW GAWŁOWSKI: (fragm. nierozpoznany)

BARTOSZ ARŁUKOWICZ: Jest źle i to tak na poważnie. Setki milionów złotych.

