PO chce zlikwidować 'miesięcznice smoleńskie'?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w czwartek, że rząd negatywnie zaopiniuje projekt nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej.

Od kwietnia bieżącego roku obowiązuje ustawa zakładająca możliwość otrzymania na trzy lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń oraz brak możliwości organizacji w tym samym czasie i miejscu konkurencyjnego zgromadzenia. W świetle tego prawa, odległość między przeciwnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Pod koniec czerwca do Sejmu wpłynął przygotowany przez parlamentarzystów PO projekt nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, zmierzający do wykreślenia tych zapisów.

W projekcie stanowiska rządu wskazano, że rozwiązania proponowane przez największą partię opozycyjną „mogą negatywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa podczas niektórych zgromadzeń, których ochrona, podobnie jak zapewnienie wolności zgromadzeń, należy do podstawowych obowiązków państwa”.

„Uzasadnienie do ustawy nie zawiera informacji co do przyczyn, dla których wnioskodawcy chcą odejść od określenia minimalnej odległości pomiędzy zgromadzeniami. Zaproponowane rozwiązanie może utrudnić zapewnienie bezpieczeństwa podmiotom korzystającym z wolności zgromadzeń i stanowić potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego”- napisano w kominikacie.

