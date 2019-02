PO chce przywrócenia Małego Ruchu Granicznego z Rosją

W odpowiedzi na jego interpelację w tej sprawie, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji tłumaczy jednak, że zawieszono funkcjonowanie umowy o zasadach małego ruchu granicznego z Rosją było ze względu na bezpieczeństwo narodowego. Mimo że decyzja została podjęta z powodu organizacji dwóch wydarzeń o charakterze międzynarodowym w 2016 roku, czyli szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, to zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski nie minęły do dziś.

Jacka Protasa wszystko to nie przekonuje. Powiedział mediom: „Kiedy odsuniemy od władzy PiS, to rząd, w którym będzie Platforma Obywatelska, przywróci dla naszego regionu MRG... Jest to rozwiązanie, które korzystnie wpływa rozwój gospodarczy Warmii i Mazur oraz na stosunki sąsiedzkie z obwodem kaliningradzkim.”