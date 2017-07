PO chce pozwać Jarosława Kaczyńskiego

PO rozważa pozew zbiorowy przeciw prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mówiła o tym była premier Ewa Kopacz.

Była premier Ewa Kopacz rozmawiała z dziennikarzami po wczorajszej gorącej debacie w Sejmie, podczas której Jarosław Kaczyński z mównicy powiedział do opozycji: „Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami!”

Obrady odroczone zostały do dzisiaj, do godziny 9 rano. Kopacz w rozmowie z dziennikarzami dodała:

„Każdy ma odpowiadać za swoje słowa. Pójdziemy do sądu”.

