PO chce komisji śledczej. ,,Dajemy na to 24 godziny''

„Oczekujemy, że Mateusz Morawiecki lub Jarosław Kaczyński z takim wnioskiem [dot. powołania komisji śledczej – red.] wyjdzie sam. Dajemy na to 24 godziny, by PiS oprzytomniał” - stwierdził dziś Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.

"Leszek Czarnecki doniósł do prokuratury na szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Miał on oferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł".