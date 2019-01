PO chce jawności w NBP, PiS popiera

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek odniosła się do dzisiejszej konferencji i oświadczenia NBP w sprawie zarobków prezesa Narodowego Banku Polskiego. W rozmowie z dziennikarzami stwierdziła, że nie jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami.

Mazurek podkreśliła, że konferencja NBP nie wyczerpuje tematu. Odnosząc się z kolei do opozycji powiedziała, że jej działania są sprzeczne:

„Z jednej strony domagają się ujawnienia tych zarobków, a z drugiej strony składają projekt ustawy do Sejmu, który daje podstawy prawne do tego, by te zarobki zostały ujawnione. Więc doskonale mają świadomość taką, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych dzisiaj - jak rozumiem - zrobić tego nie można”.