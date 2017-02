Płużański: Stefan Michnik był dobrowolnym i świadomym mordercą

reklama

„Stefan Michnik skazał kilkunastu polskich żołnierzy, w tym działaczy niepodległościowych. Był dobrowolnym i świadomym mordercą sądowym, dobrowolnie wstąpił do LWP, był szalenie gorliwy, nie chciał oddawać istotnych spraw. Mamy do czynienia ze świadomym katem” – powiedział Tadeusz Płużański na antenie Telewizji Republika.

Historyk Tadeusz Płużański pojawił się na antenie Telewizji Republika. Rozmowa dotyczyła wyroku infamii, jaki wydał na Stefana Michnika oraz Bolesława Bieruta Społeczny Trybunał Narodowy, Wyrok jest symboliczny.

Historyk wytłumaczył też sens wyroku Trybunału:

„Uznaliśmy za infamisów dwóch zbrodniarzy komunistycznych, Bolesława Bieruta oraz Stefana Michnika, sędziego wojskowego. Kara o tyle przykra, że w I RP na infamię skazywano szlachtę, która popełniała najcięższe przestępstwa. (…) Trybunał obywatelski może taką infamię wydać – zauważyliśmy ciekawą reakcję IPN, który 24 godziny po naszej decyzji wydał komunikat, że ściga Stefana Michnika. Co prawda w komunikacie jest informacja, ze nie mają jeszcze adresu, ale my takie dane posiadaliśmy i wysłaliśmy zaproszenie na posiedzenie Trybunału do Szwecji, gdzie przebywa Stefan Michnik, by dać mu szansę głosu”

Płużański dodał, że musimy mówić o bohaterach, ale i o tych, którzy przyłożyli rękę do ich skazania. Michnik natomiast odpowiada za skazanie kilkunastu żołnierzy polskich, także działaczy niepodległościowych:

„ (Stefan Michnik – przyp. red.) Był dobrowolnym i świadomym mordercą sądowym, dobrowolnie wstąpił do LWP, był szalenie gorliwy, nie chciał oddawać istotnych spraw. Mamy do czynienia ze świadomym katem. Wśród wyeliminowanych przez Stefana Michnika, a potem leżących na Łączce był Andrzej Czajkowski, wybitny polski żołnierz, żołnierz Września, Armii Krajowej, cichociemny, którego jedyną winą było to, że poświecił się walce o ojczyznę i nie chciał Polski sowieckiej. Stefan Michnik nie tylko wydał wyrok wraz z innym sędzią Mieczysławem Widajem, ale był też świadkiem wykonania egzekucji na Mokotowie”

Historyk dodał również, że Polską nie rządzą elity, gdyż ludzie tacy jak Stefan Michnik „planowo i świadomie niszczyli polskie wojsko, aby wejść na jego miejsce i efekty tego są opłakane”

