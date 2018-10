Kacper Płużyński: Adamowicz ucieka od debaty ze mną

" I biorąc pod uwagę, że pan prezydent tego samego dnia też nie chciał wziąć udziału w debacie organizowanej przez +Dziennik Bałtycki+ - nigdy nie słyszałem żadnych zarzutów ze strony prezydenta Adamowicza w stosunku do "Dziennika Bałtyckiego" - to jednak ja to traktuję jako pewną konsekwencję działań namierzoną na to, aby unikać debaty ze mną, by nie wymieniać się poglądami merytorycznymi, tak aby mieszkańcy Gdańska nie mieli możliwości poznania naszych programów. A ja mam dużo konkretnych rzeczy mieszkańcom Gdańska do powiedzenia. A pan prezydent, niestety, ale takiej kompleksowej oferty dla Gdańska nie ma" - dodał.