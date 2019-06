Płażyński do Dulkiewicz: ,,Widzę że atmosfera święta spędzonego z postkomunistami się Pani udziela''

Weteran Prawdziwy 19.6.19 8:39

Kiedyś HAJHITLERY chcieli zdobyć WESTERPLATTE. Czym to się skończyło??? Tym że w 1945 roku ŻOŁNIERZE POLSCY, ZESŁAŃCY SYBERYJSCY zdobywali od wschodu BERLIN i zawieszali BIAŁO-CZERWONE POLSKIE FLAGI na BERLIŃSKICH gmachach HAJHITLERÓW. DODATKOWO po POLSKIM ATAKU z zachodu HAJHITLERY składali KAPITULACJĘ przed ŻOŁNIERZAMI POLSKIMI Gen MACZKA w bazie WILHELMSHAVEN 5 V 1945. To tak ku przypomnieniu rożnej maści HAJHITLEROM, FOKSDOJCZOM i tym WNUCZKOM dla których "POLSKOŚC TO NIENORMALNOSC".