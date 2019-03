,,Platforma zrobiła błąd. PiS wykorzystuje piłkę''

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że do „piątki PiS” dopisuje „plus”, którym jest wolność. Zapowiedział tym samym walkę o to, aby implementacja „ACTA 2” w Polsce nie wiązała się z odebraniem wolności w internecie.

Platforma Obywatelska po raz kolejny udowodniła, że nie ma pomysłu na swój powrót do władzy. Grzegorz Schetyna w dalszym ciągu jest przekonany, że wygra wybory poprzez straszenie Polaków partią Jarosława Kaczyńskiego i jednocześnie zupełnie nie zauważa, co naprawdę interesuje Polaków. PO przespała temat ACTA2, co więcej – pokazała jednocześnie, że zwyczajnie nie warto jej ufać. Prawo i Sprawiedliwość natomiast, które do tej pory wywiązuje się ze swoich obietnic złożonych wyborcom, zapowiada „plusa” w postaci wolności w internecie. Nie trzeba być geniuszem by odkryć, że młody elektorat interesuje raczej ACTA 2 niż pokrzykiwania Grzegorza Schetyny na PiS