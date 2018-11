Platforma żre się o 500+

1. Jeszcze we wrześniu tego roku na konwencji samorządowej Grzegorz Schetyna zapewniał, że Platforma jest gwarantem utrzymania, a nawet rozszerzeniem programu Rodzina 500 plus.

Mówił wtedy „dziś Platforma jest najlepszym gwarantem utrzymania i rozszerzenia programu 500 plus, po pierwsze dlatego, że znamy się na gospodarce i nie pozwolimy jej upaść, po drugie dlatego, że nie zatrzymamy to dojenie państwowej kasy”.

Oczywiście natychmiast pojawiły się wątpliwości czy tak rzeczywiście będzie (zwłaszcza że czołowi politycy Platformy zmieniali stanowisko w tej sprawie), ale w związku z tym, że to była wypowiedź podczas kampanii samorządowej, należało ją traktować jako oficjalne stanowisko tej partii.

Minęło zaledwie kilka tygodni i wywiadzie dla „Super Expressu” rzecznik Platformy Jan Grabiec mówi wprost „zabierzemy 500 plus bezrobotnym Polakom”, choć szczególnie w rodzinach wielodzietnych często jeden z rodziców, poświęca tylko wychowaniu dzieci.

2. Przypomnijmy tylko, że od momentu wprowadzenia w życie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programu Rodzina 500 plus (miało to miejsce 1 kwietnia 2016 roku), Platforma prezentowała publicznie aż 3 różne stanowiska, wobec tego programu.

Wtedy politycy Platformy zaczęli walczyć o uzupełnienie programu o finansowanie, także „pierwszych” dzieci w rodzinach bez określania progu dochodowego, co miało skutkować zwiększeniem środków na jego realizację o dodatkowe 22 mld zł (przy obecnych ograniczeniach wydatki roczne na realizację programu to około 23 mld zł).

Kiedy wytknięto im absurdalność tego pomysłu i kompletną nieodpowiedzialność finansową, po raz kolejny zmienili retorykę i tym razem twierdzą, że trzeba odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, bo tylko Platforma jest w stanie zapewnić realizowanie programu Rodzina 500 plus w następnej kadencji parlamentu.

3. Przypomnijmy także, że pod koniec sierpnia tego roku na stronach ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej ukazał się najbardziej aktualny raport dotyczący programu Rodzina 500 plus, ponieważ prezentuje stan jego realizacji na koniec czerwca tego roku, zarówno w ujęciu ogólnopolskim jak i podziale na poszczególne województwa.

Według zaprezentowanych tam danych na dzień 30 czerwca 2018 roku programem było objętych ponad 3,74 mln dzieci do 18 roku życia, uczestniczy w nim 2,45 mln rodzin, którym tylko w tym półroczu wypłacono 11,4 mld zł (z kolei według danych resortu po dwóch latach realizacji programu od 1 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2018 do polskich rodzin trafiło aż 42 mld zł).