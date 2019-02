Platforma wstydzi się Marcinkiewicza. Nie będzie go na liście

Kazimierz Marcinkiewicz nie trafi na listę Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powodem są problemy ze spłatą alimentów Izabeli Marcinkiewicz. To jego druga ,,żona'', z którą rozwiódł się w roku 2018. ,,Nie ma tematu, jeśli chodzi o Marcinkiewicza'' - mówi w rozmowie z ,,Super Expressem'' poseł PO i wiceszef tej bezbożnej partii, Borys Budka.

To dość zabawne, bo Koalicja Europejska wykorzystała Marcinkiewicza przy podpisywaniu dokumentu wzywającego do utworzenia wspólnej listy w wyborach do PE. Jak powiedziała ,,Super Expressowi'' Izabela Marcinkiewicz, żałuje, że Platforma jednak go odstawiła; miała nadzieję, że gdyby dostał się do PE, to spłaciłby jej zaległe alimenty - a chodzi o kwotę ponad 110 tysięcy złotych, podała.