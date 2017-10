Platforma w awangardzie homorewolucji. Trudno upaść niżej...

Grzegorz Schetyna nie wyklucza, że Platforma Obywatelska poprze projekt homoseksualnych związków partnerskich, lansowany w ostatnich dniach przez czołowych polityków tej partii, zwłaszcza Borysa Budkę. Schetyna deklaruje, że w programie PO tej sprawy nie będzie, ale ugrupowanie ma być ,,otwarte'' na gejów.

Platforma Obywatelska startowała jako partia konserwatywna. Szybko jednak porzuciła ten kurs. Donald Tusk deklarujący, że przed księżmi ,,klękać nie będzie''; legalizacja in vitro; dopuszczenie do swobodnego obrotu tabletek ,,po'' mogących działać wczesnoporonnie; o rozmaitych szyderstwach pod adresem polskości, jak czekoladowy orzeł, nie wspominając.

Teraz partia idzie krok dalej na drodze do zgniłego ,,centrum'' w eurolewackim wydaniu. Wczoraj wiceprzewodniczący PO Borys Budka zadeklarował, że popiera wprowadzenie homoseksualnych związków partnerskich. Już nieco wcześniej szef Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński również opowiedział się ,,za'' związkami partnerskimi.

Teraz głos zabrał sam szef partii, Grzegorz Schetyna. I on nie wyklucza, że PO mogłaby poprzeć czołowy postulat środowisk LGBT. ,,My w poprzedniej kadencji zgłaszaliśmy taką propozycję, mieliśmy przygotowany projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie było porozumienia w koalicji co do tego, żeby zbudować wokół niego większość. Związki partnerskie to ustawa, która dzisiaj wywołuje emocje, ale to są papierowe emocje, bo nie ma możliwości przeprowadzenia jej w tym Sejmie, parlamencie. Ale w przyszłym parlamencie, jeśli będzie zbudowana większość, możliwa do zbudowania większość, to ten temat wróci'' - powiedział doslownie w programie ,,Jeden na jeden'' na antenie TVN24.

Przypomnijmy, że związki partnerskie są tylko lodołamaczem gejowskiej rewolucji seksualno-obyczajowej. Najpierw kraj godzi się na takie związki, później legalizuje ,,małżeństwa'' jednopłciowe oraz adopcję dzieci przez takie pary. To scenariusz powtarzający się niemal wszędzie. W ślad za zmianami prawnymi idą naturalnie represje prawne na tych, którzy nie godzą się na pojęciowe pomieszanie i zakłamywanie rzeczywistości o ludzkiej i społecznej naturze.

Platforma Obywatelska w roli skrytej awangardy homoseksualnej destrukcyjnej inżynierii społecznej. Trudno upaść niżej...

