Platforma prezentuje flagę... TenKraju? Bo chyba nie Polski!

Czy politycy największej partii opozycyjnej, a wcześniej, przez osiem lat- partii rządzącej, zapomnieli jak wygląda flaga Polski? Taka myśl nasuwa się podczas śledzenia relacji telewizyjnych z dzisiejszej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej.

Co widzimy w tle? Flagę Unii Europejskiej, pomarańczową flagę PO, a także... Coś o dziwacznym kształcie, co chyba ma być flagą TenKraju, bo flagi Polski zbytnio nie przypomina, mimo barw.

"Dla PO flaga UE jest w centrum. Bez zdziwienia"- komentują internauci.

"Tu nie ma polskiej flagi. Biało-czerwony znak po lewej to oznaczenie skrajni toru żeglugowego. PO spływa do morza, coraz niżej, to i używa znaków żeglugowych"- czytamy na Twitterze. Jeden z użytkowników stwierdził, że to chyba flaga "TegoKraju"...

yenn/Twitter, Fronda.pl