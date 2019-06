Platforma ostro skręci w lewo? Nieoficjalnie: SLD też chce do koalicji

ebe ebe 30.6.19 17:23

To oczywistość - wolność wyboru - nawet nie naruszająca cudzych słusznych interesów, praw i wolności - to faszyzm.Przecież to oczywiste, że związek partnerski zawarty przez gejów mieszkających w bloku 5 - zniszczy naturalną rodzinę a propagowanie homoseksualizmu spowoduje - że nawet TY będziesz wolał z chłopem. A genderyzm - to już masakra - więcej nie napiszę, bo nie mam pojęcia co to jest. Ale popieram , oczywiście popieram.