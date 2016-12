Platforma i Nowoczesna w oparach absurdu!!!

reklama

reklama

"Marszałek Kuchciński doprowadził do kryzysu parlamentarnego" - powiedział na antenie TVP1 Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. "Kuchciński musi wyciągnąć wnioski z kryzysu, do którego doprowadził i zjeść na święta bigos, który naważył" - dodawał rezolutnie.

Tłumaczył następnie lapidarnie, dlaczego PO wciąż siedzi w Sejmie. "– Naszą obecnością w Sejmie pokazujemy, że posiedzenie wciąż trwa" - powiedział Nemann. Następnie wzywał do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, co miałoby "otworzyć drogę do dalszego prowadzenia obrad".

Z kolei Grzegorz Schetyna, jak relacjonuje RMF FM, domaga się od PiS "wyciągnięcia wniosków. "TTwardo oczekujemy od PiS wyciągnięcia wniosków z tego co się stało w piątek w Sejmie" - mówił szef Platrofmy.

"Powtarzanie jak mantry tych wszystkich zaklęć, które polegają na straszeniu (nas) odpowiedzialnością karną i pokazywaniem, że (oni) wygrali wybory, więc wszystko mogą i mogą podejmować takie decyzje, jakie uważają za stosowne, mija się z celem" - skarżył się Schetyna.

Petru mówił tymczasem, że jeżeli Kaczyński chce pokoju, musi się z nim spotkać. "Jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński wyciąga rękę i chce zażegnania konfliktu, to oczekuję, że jeszcze dziś spotka się ze mną" - wezwał. Ubolewał dalej, że prezes PiS nazywa okupację Sejmu "działalnością przestępczą", co Petru uważa wprost za "straszenie więzieniem".

bbb/tvp.info, rmf24.pl

21.12.2016, 13:00