Marek Ast dla Frondy: Pomysł PO to spełnienie niemieckich oczekiwań

Tytus 5.6.19 13:28

To nie są koncepcje "ekspertów Platformy" oni dają, jak przy planie Sorosa-Sachsa zwanym planem Balcerowicza, tylko nazwiska i opracowują technikalia. To Żydzi z Niemcami otworzyli kolejny front walki z Polską - ten projekt "samorządowy" to nowsza, zmodyfikowana pod UE wersja starego żydowsko-niemieckiego projektu Judeopolonii. Teraz z jednej strony będą grozić nam rozbiciem kraju, a z drugiej mamić opieką USA w zamian za zapłacenie Żydom haraczu. Niemcy z Żydami grają wspólnie przeciwko nam od lat, a ich współpraca nie ogranicza się tylko do wspólnej fałszywej i antypolskiej polityki historycznej. Za obietnicę powrotu do granic z 1937 roku, wsparcie dyplomatyczne w USA i współpracę na polu niszczenia państw narodowych w Europie Niemcy od dawna pomagają Żydom budować w Polsce Judeopolonię. Germanizacja i judaizacja dużych polskich miast postępuje od lat - Gdańsk jest tu liderem, ale po piętach depczą mu Wrocław i Poznań, a za nimi podażą Warszawa...Doskonale widać tę współpracę na przykładzie Wrocławia - już dawno Hali Ludowej we Wrocławiu przywrócono niemiecką nazwę Hali Stulecia, a nie trak dawno Dudkiewicz gdy synagogę otwierał mówił, że „spotykamy się tutaj by przywrócić naszemu miastu, raz na zawsze, jego żydowskie serce” i rozwodził się nad tym, że Żydów jest tu wielu, ale boja się do tego przyznać - nie przez przypadek ten typ promował Baumana, zwalczał polskich narodowców, sprowadzał Ukraińców i zapowiadał, że Wrocław nie będzie polski lecz multinarodowy…

Wprowadzenie multikultii, przywilejów dla mniejszości, a zwłaszcza dla LGBT i Żydów, wraz z prześladowaniem Polaków i katolików to jest nowy program zniszczenia Polski firmowany przez przekupnych i wynarodowionych "samorządowców" – choć nie oni go pisali.... Wrogowie Polski i zdrajcy już się nawet nie kryją ze swoimi planami, powstaje pytanie dlaczego warszawski rząd udaje, że tego ataku i pełzającego rozpadu kraju nie dostrzega? Gdzie są służby?! Dlaczego ABW do tej pory nie wkroczyła do siedzib NGO-ów i redakcji przygotowujących się jawnie do zniszczenia Polski!?