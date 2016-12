Plaster ananasa, goi żyły, oczyszcza i odkwasza

reklama

Fot. pixabay.com reklama

Ananas to pyszy i słodki owoc. Ale czy wiedzieliście, że ma też ogrom zadziwiających właściwości leczniczych i jest bardzo korzystyny dla naszego zdrowia? Oto niektóre zadziwiające informacje o tym owocu.

Owoc pochodzący z Ameryki Południowej, dokładnie z Brazylii. To właśnie w tych miejscach ananas występuje w sposób naturalny. Uprawiać można go tylko tam, gdzie temperatura przekracza 20 stropni Celsjusza.

Ananas to także potocznie nazwa owocostanu ananasa jadalnego. Duży, soczysty owocostan wyrasta na szczycie krótkiej łodygi wyrastającej z rozety kolczastych liści. Do głównych krajów, gdzie hoduje się ananasy należą Hawaje, Brazylia, Meksyk i Filipiny.

Ananas to owoc, który ma wiele właściwości odżywczych i leczniczych. Ale! Pamiętajmy, że właściwości te mają tylko świeże owoce, nie te które możemy kupić w puszce! Dojrzałe owoce intensywnie pachną i są barwy żółtawozielonej.

Ananasy zawierają:

Cukry, błonnik, potas, magnez, wapń, żelazno, cynk, miedź, mangan.

Mają w sobie również ogrom witamin: A, B1, B2, B6, C, czy kwas foliowy - to tylko niektóre przykłady potrzebnych dla naszego organizmu elementów, jakie zawiera ananas.

Błonnik zawarty w ananasie wspomaga procesy trawienne, a tym samym owoc ten może nam bardzo dopomóc w odchudzaniu. Co ciekawe jest w stanie rozłożyć tysiąckrotnie więcej protein niż sama waży! Dlatego dobrze zjeść po posiłku plaster ananasa.

Bromelaina zawarta w owocu ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Oznacza to, że konsumpcja ananasa może być pomocna przy zapaleniach stawów i innych stawach zapalnych. Owoc ma właściwości podobne do różnych leków przeciwbólowych. Badania wykazują, że ma zdolność do usuwania martwych tkanek z ran po oparzeniach, nie uszkadzając przy tym zdrowych.

Dzięki zawartej w ananasie witaminie C owoce znajdują zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym. Witamina rozjaśnia skórę, likwiduje przebarwienia i wzmacnia naczynia krwionośne.

Kosmetyki na bazie ananasa można stosować przy każdym typie cery, ale szczególnie poleca się osobom z przebarwieniami, trądzikiem i przy cerze naczynkowej.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy może cieszyć się dobrodziejstwami płynącymi ze zdrowotnych właściwości ananasa. Nie poleca się go osobom z chorobami dwunastnicy, wątroby i nerek, wrzodami, nadciśnieniem i nadkwaśnością soku żołądkowego.

Również kobiety ciężarne powinny unikać ananasa!

Łatwe do zrobienia w domu specyfiki na bazie ananasa:

Oczyszczający koktajl z ananasa:

Mieszamy pół szklanki soku ze świeżych ananasów i pół szklanki wody

Ananasowy koktajl wspomagający odchudzanie:

1/4 świeżego ananasa,

2 marchewki,

pomarańcza.

Wyciskamy sok z pomarańczy, miksujemy z ananasem i marchewką.

Tonik z ananasa:

Wystarczy przecierać twarz wacikiem nasączonym świeżym sokiem z ananasa.

Maseczka z ananasa:

Rozgniatamy świeży miąższ z ananasa, możemy dodać jogurt naturalny i nakładamy na twarz i dekolt. Zmywamy po ok 20 minutach. Skóra będzie wygładzona i ujędrniona.

Ananasowy sposób na przebarwienia twarzy:

Gazę nasączamy sokiem z ananasa, kładziemy na twarz na ok 20 minut. Spłukujemy najpierw wodą letnią, następnie dużą ilością zimniej wody.

Taki zabieg pomoże nam pozbyć się plamek pigmentacyjnych, które pojawiają się zwłaszcza w upalne dni.

14.12.2016, 11:41