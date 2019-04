Plan zemsty? Zabić 6 milionów Niemców za Holocaust

nikt 6.4.19 16:28

A co robi obecnie Soros ? Jak się mści na Niemcach , Francji , Włoszech ? Nie zabija jeszcze ? Nie , i nie będzie tego robił własnymi rękami . To diaboliczno perfidny plan , długofalowy .

A skoro już jesteśmy przy Żydach , to wbrew opiniom krążącym w internecie ojciec braci Kaczyńskich nie był Żydem . Był czystej krwi Słowianinem . A że był Komunistą ? Wielu wartościowych nimi było . Mój kierownik szkoły . Jeden z najszlachetniejszych ludzi jakich w życiu znałam . Co do matki to nie wiem , gdyż zdjęcie było niewyraźne . Ale nic na to nie wskazuje .

Ale ciekawi mnie co będzie na Ukrainie ? Poroszenko ma w sobie żydowską krew , ale jest mieszanką , ale ten komik to Żyd czystej krwi . Sądząc po nazwisku jest pozostałym za Bugiem byłym Żydem Polakiem .