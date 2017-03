Plan wizyty szefa MSZ w USA

reklama

Rozpoczyna się trzydniowa wizyta ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego w Stanach Zjednoczonych.

Głównym celem pierwszego dnnia wizyty jest kampania na rzecz członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. We wtorek natomiast szef polskiej dyplomacji uda się do Waszyngtonu, gdzie pozostanie do środy.

W poniedziałek Waszczykowski w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotka się z grupą ambasadorów przy ONZ, głownie z Azji Południowo-Wschodniej. Minister będzie dziś rozmawiać również z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Peterem Thomsonem oraz zastępcą sekretarza generalnego ds. politycznych, Jeffreyem Feltmanem.

Na tych spotkaniach szef MSZ przedstawi priorytety polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Jak poinformował dyrektor biura rzecznika prasowego resortu spraw zagranicznych, Jakub Wawrzyniak, minister ma również wziąć udział w otwarciu wystawy poświęconej rewitalizacji Łodzi w nowojorskiej siedzibie głównej ONZ. Towarzyszyć mu będzie zastępca Sekretarza Generalnego ONZ, Amina Mohammed.

"Minister przedstawi przy tym kandydaturę miasta na gospodarza wystawy International EXPO 2022, która będzie poświęcona tematyce rewitalizacji obszarów miejskich"- poinformował Wawrzyniak.

W kolejnych dniach wizyty Witold Waszczykowski weźmie udział w spotkaniu szefów MSZ państw Globalnej Koalicji do Walki z Daesz w siedzibie Departamentu Stanu USA (Waszyngton), a także w spotkaniu tzw. małej grupy - krajów najbardziej zaangażowanych w działania Koalicji.

Tematem rozmów będą warunki pokonania Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. Jakub Wawrzyniak podkreśla, że "udział w obradach w wąskim gronie jest wyrazem docenienia zaangażowania Polski, również wojskowego, w zwalczanie Daesz".

