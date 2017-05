Plaga HIV wśród młodych gejów - homoseks zabija

reklama

Plaga wirusa HIV wśród nastolatków. Według najnowszych badań aż 9 na 10 osób z tym wirusem to homoseksualiści. Dotyczy to młodych mężczyzn i chłopców w wieku od 13 do 24 lat w Stanach Zjednoczonych. Stosowne badanie przeprowadziło Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (ang. Center for Disease Control and Prevention).

Raport opublikowany 25 kwietnia wskazuje, że praktyki homo- i biseksualne niosą ze sobą olbrzymie zagrożenie zarażeniem się śmiercionośnym wirusem. To naturalne, bo wirus ten bardzo łatwo rozprzestrzenia się w trakcie stosunków analnych, a te homoseksualiści podejmują szczególnie chętnie, nie stostując w dodatku często żadnych praktyk zapobiegających zarażeniu.

Gdy idzie o wszystkich mężczyzn w ogóle, nie tylko w wieku 13-24 lat, to homoseksualiści i tak stanowią wyraźnie znaczący procent nosicieli HIV - to aż 27 procent wszystkich.

Według raportu najczęściej HIV zarażają się czarnoskórzy homo- i biseksualiści, nieco rzadziej latynosi, najrzadziej biali. Ale i w tej ostatniej grupie aż 1 na 11 homo- i biseksualistów jest nosicielem wirusa HIV. Dodatkowo 1 na 7 zarażonych w ogóle o tym nie wie.

Co więcej według specjalistów cytowanych przez amerykański portal "Life Site News", który tę sprawę opisuje, nie sposób w pełni zabezpieczyć się przed zarażeniem, uprawiając seks analny z mężczyznami. Nawet w pełni poprawne stosowanie prezerwatyw nie daje 100 procentowej gwarancji uniknięcia zarażenia śmiercionośnym wirusem.

kk/life iste news

10.05.2017, 16:45