Płacisz kartą? UWAŻAJ! Mogą Cię okraść

Karty płatnicze są wygodne do codziennych transakcji, ale trzeba wiedzieć, jak się nimi bezpiecznie posługiwać. Nieznajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa to wręcz proszenie się o kłopoty.

Chociaż płacenie kartą cieszy się w Polsce coraz większą popularnością, to jednak większość badań pokazuje wciąż niski stan wiedzy finansowej Polaków. W przypadku bezpieczeństwa płatności kartami zasady nie są trudne, ale ich przestrzeganie musi wejść w nawyk.

Oto kilka prostych zasad, które zwiększają bezpieczeństwo:

1) Zapamiętaj swój PIN

Osoby, które nie mają pamięci do liczb, mają czasem bardzo niebezpieczny zwyczaj – wkładają do portfela kartkę z zapisanym kodem PIN. To największy prezent, jaki można zrobić potencjalnemu złodziejowi portfela. PIN musi być w pamięci klienta, a nie w jego portfelu.

2) Unikaj oczywistych liczb

Niestety ustawiając PIN, często wybieramy bardzo proste liczby, które łatwo nam zapamiętać, np. datę urodzin lub proste kombinacje, np. 1234. To także bardzo łatwa podpowiedź dla potencjalnego złodzieja. Jeśli nasz portfel zostanie skradziony wraz z dokumentami, to bez wątpienia złodziej zacznie od wpisania daty urodzin lub prostych cyfr. Trudny PIN, który tylko my znamy, to podstawa bezpieczeństwa.

3) Patrz uważnie na terminal

Płatności zbliżeniowe skracają kolejki w sklepach, a ludzie odruchowo przykładają karty do terminala i odchodzą z zakupami. Warto jednak dobrze przyjrzeć się temu, co wyświetla się na terminalu, zanim przyłożymy do niego kartę. Chodzi głównie o błąd ludzki i źle wpisaną kwotę, której możemy nie zauważyć z powodu pośpiechu. Reklamacja trwa dłużej niż zwrócenie uwagi w kolejce, że na terminalu wyświetla się błędna kwota i ktoś się pomylił.

4) Ustaw odpowiednie limity transakcji

Można bardzo łatwo ochronić pieniądze na swoim koncie, jeśli ustawimy dziennie limity transakcji bezgotówkowych (czyli płatności kartą) i gotówkowych (czyli wypłat z bankomatów). To pozwoli ograniczyć skutki ewentualnej utraty karty, w szczególności do czasu jej zastrzeżenia w banku. Limit na karcie można z reguły ustawić bezpośrednio w bankowości elektronicznej.

5) Chroń kod CVC/CVV

Kod CVC/CVV to ostatnie 3 cyfry widoczne na odwrocie karty. Są one potrzebne do transakcji internetowych z użyciem kart płatniczych. Możemy utrudnić zadanie potencjalnym złodziejom i zdrapać lub zamazać kod po wcześniejszym zapamiętaniu go lub zapisaniu w bezpiecznym miejscu. Bez tych cyferek transakcje w Internecie będą w większości przypadków niemożliwe.

6) Nie spuszczaj karty z oka

Większość sklepów przestrzega zasady widocznego terminala płatniczego, ale zdarzają się sytuacje, gdy ktoś chce zabrać naszą kartę, żeby wykonać płatność. Możemy wtedy zwrócić uwagę, że terminal powinien być cały czas na widoku i ze względów bezpieczeństwa nie powierzacie nikomu karty nawet na chwilę. Ta zasada wynika z dawnych praktyk oszustów, którzy w hotelach czy kurortach skanowali, bądź kopiowali karty zagranicznych klientów. Dlatego właśnie transakcje zbliżeniowe są w tym względzie bezpieczniejsze – nigdy nie oddajemy naszej karty kasjerowi i to my przykładamy ją do terminala.

7) Sprawdzaj sklepy internetowe

Płacić kartą możemy także w sklepach internetowych, wpisując swoje dane, numer karty i datę ważności oraz kod CVC/CVV. Tutaj trzeba wyjątkowo uważać na jakość strony, której chcemy powierzyć dane – począwszy od szyfrowania SSL, po weryfikację samej firmy oraz sposób zapisywania danych na stronie. Bezpieczną opcją są portfele elektroniczne, które nie przekazują danych karty płatniczej, a dokonują jedynie transferu pieniędzy.

Tomasz Wójcik/salon24.pl

12.04.2017, 12:30