Pizza bezglutenowa? Nic prostszego!

Dieta bezglutenowa nie jest prosta. Dlatego też trzeba poszukiwać nowych smaków! Na przykład pizzę zamiast na cieście z mąki pszennej możemy zrobić… na cieście z warzyw – chociażby kalafiora. Jeśli i ty nie możesz spożywać glutenu lub źle go tolerujesz – spróbuj tego przepisu – zaskoczy cię cudowny smak tej pizzy! Świetnie sprawdzi się również wtedy, gdy jesteś na diecie.





Na ciasto potrzebujesz:

Dwóch kalafiorów

Dwóch jajek

Szklanki twardegi sera żółtego

2 łyżeczek oregano, soli i pieprzu

Sos zrobisz z:

4 pomidorów lub 2 puszek pomidorów

4 ząbków czosnku, pieprzu oraz bazylii

Na pizzę położyć można:

2 papryki

20 pieczarek

20 czarnych oliwek

4 pomidory

4 opakowania mozarelli

2 cebule

Paprykę

Kilka plastrów wędliny z piersi kurczaka

Kalafiora trzeba umyć, podzielić i zmiksować, po czym ugotować w wodzie. Gotuj całość przez 10 minut, odcedź w sitku wyłożonym gazą. Dodaj do miski razem z resztą składników na ciasto, wymieszaj. Przełóż na blachę (wyłóż ją papierem do pieczenia). Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni celsjusza przez 10 minut.

Sos zrobisz poprzez podsmażenie pomidorów z czosnkiem. Po 15 minutach trzymania sosu na małym ogniu zmiksuj w blenderze, dodaj przyprawy i wymieszaj.

Na upieczony spód nałóż sos, a następnie dodatki. Piecz przez 10-15 minut w 180 stopniach i… delektuj się pysznym smakiem bezglutenowej pizzy!

UWAGA podane składniki wystarczą co najmniej na 2 pizze.

8.04.2017