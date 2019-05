Pitera ostro o Scheuring-Wielgus i Lisińskim: Papież pocałował tego człowieka w rękę!

"Papież Franciszek pocałował w rękę tego człowieka. Gdyby nie było tego wyjazdu, nie było całej tej historii, do tego wyjazdu by nie doszło. Problem wymaga wyjaśnienia, ale poseł od tego ma mandat poselski, żeby problem rozwiązywać, ale bez tak głębokiego identyfikowania się po jednej stronie problemu. Tego nie wolno robić! Pani Scheuring-Wielgus zapłaci za to. Trudno, to była jej decyzja"- skomentowała Julia Pitera.

"Troszkę straciła [Scheuring-Wielgus-red.] na wiarygodności. Bardzo wielu polityków, którym zależy na rozwiązaniu tego problemu będzie miało teraz problem, by w to wchodzić. Dziennikarze będą mieli problem, by o tym tak bardzo głęboko pisać. Wysiłek, który był włożony w to, by sprawę wyjaśnić, niestety został w części zmarnowany"-powiedziała Pitera.