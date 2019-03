Pisarz Ireneusz Lisiak wyrzucony z PKP Intercity. Powód? ,,Homofobia''

Andrzej Malik 12.3.19 10:51

No to popatrzmy co pisze Pan Literat: "Zakłamany Holokaust", "Nie musimy płacić Żydom!", "Żydowscy Kolaboranci Hitlera". Może i dobrze że go wywalili, jeszcze naziol by pysk dostał, i uczciwe osoby miałyby problem za taką gnidę....