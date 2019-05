,,PiS zmiażdżył Koalicję Europejską o włos''

Hi, hi ... 27.5.19 14:52

Ludzie generalnie głosują "portfelami" czyli jak się im powodzi, czy widzą dla siebie i potomstwa przyszłość.

Polska dzisiaj, w całej swojej historii, jest w najlepszej sytuacji; gospodarczej i politycznej. Forbes podał (2017), że liczba osób zarabiających ponad 1 milion w Polsce to już 25 tyś. z "hakiem" a procentowy wzrost milionerów (tych w $$) jest najwyższy w EU.

Spodziewałem się, że PIS zdobędzie ponad 50% no się pomyliłem, ale nie aż tak bardzo. Skąd ten mój optymizm?

Jakie autorytety oferowała opozycja: Tuska, Schetynę... Jażdżewskiego, pomiędzy innymi. Tusk był skończony 5 lat temu, ratowała go Frau Merkel Brukselą gdzie dał się poznać, że nie jest ani politykiem a już z pewnością dyplomatą. Nie wspomnę o jego "angielskim". Schetyna to postać zupełnie bezbarwna. Wiosna jak każda nowa partia (Czy ktoś pamięta KOD i ich ambicje?) zwykle zbiera głosy, tzw. protestu, no i co?

Goowno! Ledwie ponad "próg", na jesieni albo zniknie, albo będą mieli tyle samo.

A ten ćwok ze Słupska chce być premierem.