PiS zapowiada: Będą nowe porty!

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” minister Gospodarki Morskiej Śródlądowej Marek Gróbarczyk stwierdził, że największe polskie porty odnotowały w ubiegłym roku wzrost przeładunków. A tak minister tłumaczył rzeczony wzrost: „Z jednej strony to rezultat tego, że zleceniodawcy, armatorzy, poszukują tańszych szlaków, z bezpośrednim dostępem do poszczególnych krajów. A z drugiej - poprawy infrastruktury portów, w związku z czym jesteśmy w stanie przyjmować więcej statków i do tego większych, w tym tych wyspecjalizowanych”.