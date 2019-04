PiS wymiata w sondażach! I to dla ,,Polityki''!

man.of.Stagira 17.4.19 9:19

Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Człowiek którego NIE można zdradzić jest wasalem partnera. ‘Poczyna’ strukturę feudalną.



Defekt inicjalny -niestosowalności pojęcia zdrady- pozostaje bowiem nieusuwalny n a w e t przy metodzie IVF ((I)n (V)itro (F)ertilization) tzn. k a ż d y związek homoseksualny jako taki w istocie jest - i BĘDZIE zawsze z powodów czysto ewolucyjnych - związkiem n i e z u p e ł n y m z punktu widzenia tak teorii dziedziczenia biologicznego -która stanowi integralną część współczesnej teorii ewolucji jak każdego biologicznie ważnego pojęcia małżeństwa w przyszłości ludzkości. Zarazem związkiem wasalizującym jedną z osób stron związku względem drugiej – w aspekcie praw wewnątrz związku.

Przykładowo lesbijki które fundują sobie dziecko już na wstępie tracą - dekretem (d)EWOLUCJI- całą pulę genetyczną JEDNEJ z partnerek która zostaje społecznie wydziedziczonym rodzicem bękartem - a to z tego powodu, że druga przenosi materiał genetyczny OBCEGO mężczyzny s p o z a związku przy całkowitym zignorowaniu puli genetycznej t e j pierwszej - ergo o s o b y. Odpowiednio, taki kontr-genetyczny rodzic pojawi się w tzw ‘związku male-gay’ – jako rodzic zabłąkany w pseudo-związek.



Ponieważ NIE ma żadnej zdrady w sensie biologicznie właściwym dla związku heteroseksualnego między osobami homo-erotycznymi dlatego teza o niemożliwości zdrady pozostaje w mocy.



Zdradzać biologicznie można j e d y n i e zgodnie z ewolucją, heteroseksualnie, inne przypadki to tzw. zdrada "psychologiczna" lub "socjologiczna" ew. "technologiczna" -jak wyżej – wciąż produkują k o l e j n e przykłady ułomności, niezupełności celowej, złości pre-medytowanej i krzywdzącej społecznie, naruszającej nieusuwalne prawa osób poprzez w a s a l i z a c j ę strony pseudo-związku – (3- a social disability.)

