PiS wygrywa ze wszystkimi. Całkowita dominacja partii Jarosława Kaczyńskiego

Według sondażu przeprowadzonego przez IPSOS na zlecenie oko.press, partia Jarosława Kaczyńskiego calkowicie dominuje nad polityczną konkurencją. IPSOS przygotowało dwa warianty - gdy wszystkie partie startują osobno, oraz gdy opozycja startuje razem.



W pierwszym wariancie poparcie w procentach wygląda następująco:

PiS 39

PO 21

Kukiz 11

Nowoczesna 7

SLD 6

Poniżej progu wyborczego sytuują się: PSL (4), Wolność (4), Razem (2). 6 proc. wyborców ni wie, na kogo chce zagłosować.

W drugim wariancie wspólnie startują Plaforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL - oraz w drugiej koalicji, SLD, Zieloni, Inicjatywa Polska i różne mniejsze inicjatywy lewicowe.

Tutaj wyniki są następujące:

PiS 34

PO-Nowoczesna-PSL 27

Lewica 14

Kukiz 12

Wolność 5

Razem 2

Ponownie 6 proc. wyborców nie wie, na kogo głosować.

Jak widać z perspektywy opozycji jednoczenie się przynosi spore efekty, w postaci odebrania PiS aż 5 procent głosów. Problem w tym, że stworzone przez IPSOS koalicje są dość egzotyczne. O ile można sobie wyobrazić współpracę PO i Nowoczesnej, to już PSL chce iść własną drogą. Podobnie bardzo szeroka koalicja lewicowa to póki co całkowita niewiadoma.

mod/oko.press