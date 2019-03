PiS wygrywa wyścig do PE. Koalicja na minusie

Kolejny sondaż i kolejne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego niezmiennie prowadzi w wyścigu do Parlamentu Europejskiego - wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet.

Według badania, na PiS głosować chce 41,6 proc. ankietowanych. Według tych danych, partia rządząca zyskała 1,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Na minusie jest za to Koalicja Europejska, na którą głosować chce 37.2 proc. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. PO, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni mają jednak realne powody do obaw.