PiS wygrywa, ale uwaga - sytuacja jest alarmująca

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych wskazuje jasno: Prawo i Sprawiedliwość nadal zdecydowanie dominuje nad konkurentami. Ale uwaga! Platforma Obywatelska i Nowoczesna mimo pozornych kłopotów tej drugiej zaczynają być naprawdę groźne.



Sondaż przeprowadził IBRiS dla Onetu. Poparcie jest w nim następujące:



Prawo i Sprawiedliwość - 34,5 procent

Plaforma Obywatelska - 24,3 proc.

Kukiz'15 - 9,8 proc.

SLD - 9,2 proc.

PSL - 6,6 proc.

Nowoczesna 4,5 proc.

Teoretycznie sytuacja jest ustabilizowana - PiS wygrywa, Nowoczesna nie wchodzi do Sejmu. Jednak w rzeczywistych wyoborach Nowoczesna najprawdopodobniej będzie z Platformą w koalicji. To sprawia, że wynik obu partii byłby tylko niewiele niższy od wyniku PiS. W dodatku bardzo dobre są wyniki nie tylko SLD, ale także PSL, które zdecydowani przekraczają próg wyborczy. W tej sytuacji wyobrażalny jest szeroki sojusz antypisu: Platformy, Nowoczesnej i PSL z mniej lub bardziej otwartym poparciem SLD.

Sytuacja, mówiąc krótko, robi się groźna. Układ III RP powoli podnosi łeb. PiS musi zrobić absolutnie wszystko, by ten łeb uciąć. Jeżeli jest do tego konieczny populizm, trudno - trzeba zrobić wszystko co możliwe, by nie dopuścić do powrotu ubekistanu. Długoletniemu niszczeniu Polski całkowitym imposybilizmem i inercją należy położyć kres. Czas na silne państwo - a to w dzisiejszym układzie może zagwarantować tylko PiS.

mod/onet.pl, Fronda.pl