PiS ukróci marnowanie żywności przez wielkie sklepy

Auferetur Inferunt Insaniam 22.3.19 13:37

PiS da radę, wprowadzi zakaz oznaczania terminów przydatności do spożycia. To powinno poprawić sytuację.

Dodam, że polska tradycja katolicka pokazuje, że przez setki lat dawaliśmy sobie radę bez tych głupich dat przydatności. Brakuje też przykazania:

Po jedenaste: "Produkty datami oznaczał będziesz"

No, nie ma takiego, więc można.