PiS rusza w Polskę- po zwycięstwo!

Harry Potter 20.7.19 9:11

Tak patrzę i widzę że polacy to jakaś dziwna nacja. Od ponad 10 lat te same ryje przy korycie, popis rządzi, popis dzieli, a do tego ich przybudówki, czyli neoliberałowie od po, i nacjozwierzęta i katole od pisu.



Przykre to