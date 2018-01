PiS rozegrał rekonstrukcję na swoich warunkach

„Pogłoski o śmierci politycznej Macierewicza są zdecydowanie przedwczesne. On ma szanse na objęcie innego ważnego stanowiska” - powiedział w rozmowie z portalem TVP.Info dr Sergiusz Trzeciak.

„Obejmie je w miarę szybko albo będzie jakiś okres przeczekania.”

- podkreślił ekspert ds. public relations i marketingu politycznego.

Zaznaczył, że zmiany w rządzie to szansa na poprawę jego wizerunku, bo odchodzący ministrowie coraz gorzej oceniani byli przez opinię publiczną i dawali „amunicję” opozycji do ataków na rząd.

„Teraz PiS ma szansę na pozyskanie nowego, bardziej centrowego elektoratu, co z kolei może mieć przełożenie na wybory samorządowe. PiS do tej pory starał się przed wyborami pokazać bardziej umiarkowaną twarz”

- dodaje Trzeciak.

Ocenił również, że nie ma wielkiego ryzyka utraty twardego elektoratu przez PiS, istnieje z kolei duża szansa na to, że poprawi się wizerunek Polski za granicą, a partia Jarosława Kaczyńskiego zyska część elektoratu umiarkowanego.

Sergiusz Trzeciak odniósł się również do prób forsowania przez opozycję tezy, że rekonstrukcja rządu PiS to tak naprawdę jej sukces, bo wobec niektórych z odwołanych ministrów zgłaszała wota nieufności. Rozmówca TVP.Info przyznaje, że nie dziwią go te próby, jednak nie przyznaje racji opozycji. Jak twierdzi:

„PiS rozegrał to na swoich warunkach. Poza tym opozycji może zabraknąć teraz paliwa do krytyki rządu, jakim był choćby Antoni Macierewicz czy Witold Waszczykowski”.

O przyszłości Antoniego Macierewicza powiedział:

„Sytuacja Antoniego Macierewicza nie jest łatwa. Wprawdzie ma on swoje zaplecze medialne, jego siłą są również wpływy w Toruniu i twardy elektorat, ale nie ma silnej pozycji w ramach struktur PiS. To mu na pewno nie pomaga”.

Dodał jednak, że ten jest zbyt ważnym politykiem, aby zniknąć lub stać się szeregowym posłem i prędzej czy później w jakiejś roli się pojawi.

Z kolei Piotr Semka na łamach Telewizji Republika komentuje:

„Czy Antoni Macierewicz znajdzie swoje miejsce w obozie Prawa i Sprawiedliwości? To jest dla niego bolesna rzecz. Nie zaproponowano dla niego funkcji marszałka ani wicemarszałka”.

Podkreślił również:

„Jeżeli Andrzej Duda będzie wysyłał ukłony w kierunku szeroko rozumianej poprawności politycznej to elektorat PiS-u tego nie wytrzyma”.

Informację o dymisji Antoniego Macierewicza ostro skomentował dziś naczelny „Gazety Polskiej”. Zadeklarował również, że nie zagłosuje więcej na prezydenta Andrzeja Dudę w wyborach. Na antenie TVN24 w rozmowie z Moniką Olejnik prof. Andrzej Zybertowicz mówił:

„Kolejność była taka. W ubiegłym tygodniu spotkał się Komitet Polityczny PiS po wstępnych uzgodnieniach z sojusznikami z Zjednoczonej Prawicy. W niedzielę premier spotkał się z prezydentem i wtedy wszystko zostało omówione. Dzisiejsze informacje Niezależnej że jeszcze rano prezydent naciskał, że coś nie było rozstrzygnięte, to jakiś fake news, nieporozumienie”.

Podkreślał też:

„Myślę, że Tomasz Sakiewicz przemyśli te słowa pod wpływem rozmów z osobami, które patrzą na to trochę z dystansem. Przypomni sobie o tym, co mówiła premier Szydło, że nikt z nas nie jest przyspawany do stołka. Przypomni sobie, że minister Mariusz Błaszczak jest jednym z najbliższy, wieloletnich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego”.

Ocenił również, że Antoni Macierewicz z pewnością nie opuści Zjednoczonej Prawicy, bo jest to „ zbyt odpowiedzialny polityk, żeby poszedł w tę stronę”.

dam/TVP.Info,TVN24,Telewizja Republika