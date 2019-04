PiS ratuje szkołę przed katastrofą. Tymczasem totalni pokazują, gdzie mają porozumienie!

– Słyszałem w przerwie, że jeden ze związków zawodowych, którego tutaj nie było, przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się to z włączeniem pracodawców w formule RDS, z włączeniem pracodawców. Myślę, ze to jest do rozważenia i pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo gorąco poproszę o to prezydenta, żeby też objął patronatem oczywiście te nasze obrady – stwierdził premier Mateusz Morawiecki

- To jak to jest z tą #Wiarygodność?

03.01 G. Schetyna „Trzeba spokojnie rozmawiać..”

24.01 W. Kosiniak Kamysz „Jeśli rząd chce dialogu, to jesteśmy życzliwie otwarci..”

25.04 S. Broniarz „strona związkowa zwróciła się do rzadu z propozycją pilnych rozmów” - czytamy we wpisie