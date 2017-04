PiS ostro o islamskich migrantach: Nie wolno wpuszczać wroga

reklama

fot. youtube reklama

"W tej chwili liczba uchodźców jest tak duża, że nikt nad tym nie potrafi zapanować i mówiliśmy o tym wielokrotnie, że nie wolno wpuszczać wroga do swojego domu. Trzeba się przed tym ustrzegać. Ta liczba jest ogromna i wśród tej liczby, oprócz tych, którzy rzeczywiście uciekają przed wojną, są także ci, którzy mają złe zamiary i ich jest coraz więcej" - powiedziała dziś rzecznik rządu PiS Elżbieta Witek w programie "Gość poranka" na antenie TVP Info.

"Ilość muzułmanów i przestępstw dokonywanych przez nielegalnych imigrantów wzrasta coraz bardziej i dlatego ta nasza polityka o tym, żeby pomagać pokrzywdzonym tam na miejscu, gdzie konflikty powstają – bo one się dzieją – i trzeba ludziom pomagać. My to robimy, natomiast otwarcie szeroko ramion i przyjęcie potężnej liczby nielegalnych imigrantów, bo nie uchodźców – ich było naprawdę niewielu – spowodowało, że mamy dzisiaj taką sytuację jaką mamy" - dodawała Witek.

mod

24.04.2017, 11:35