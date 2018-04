PiS odrabia straty! Koalicja PO+ Nowoczesna nie ma szans!!! (SONDAŻ)

Według sondażu IPSOS przeprowadzonego na zlecenie portalu oko.press (z całą pewnością nie jest to medium przychylne obecnemu rządowi), gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 39 procent ankietowanych. Na drugim miejscu jest jak zawsze Platforma Obywatelska z poparciem 21 procent respondentów.

Trzecie miejsce na podium należy do ruchu Kukiz'15, który może liczyć na poparcie 11 procent badanych. W Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie: Nowoczesna (z wynikiem 7 procent) oraz SLD (6 procent).

Oznaczałoby to samodzielną większość Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim czasie niektóre sondaże wskazywały, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna razem mają wyższe poparcie od partii rządzącej, jednak w tym badaniu ewentualna koalicja PO i Nowoczesnej traci do PiS 11 punktów procentowych, Gdyby nawet do takiej koalicji,czysto hipotetycznie oczywiście, dołączyło jeszcze SLD, Prawo i Sprawiedliwość nadal byłoby liderem.

Badanie zostało przeprowadzone 13 kwietnia, czyli dzień przed konwencjami PiS i PO. Wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę, by odbudować swoje poparcie, a Platforma Obywatelska i Nowoczesna mogą zmęczyć wyborców brakiem konkretnego programu, poza zapowiedzią "pogonienia" PiS'u. Co będzie dalej- czas pokaże...

yenn/oko.press, Fronda.pl