PiS niezmiennie liderem sondaży, nawet tych w GW

Toro 17.1.19 9:49

PiS jest liderem tylko w kontekście wyboru negatywnego . Wybieram PiS bo nie mam alternatywy lub przeciwko ekspansji Partii Opryszków.

Jednak to partia mało poważna. Bo jak poważna partia może rezygnować z udziału w wyborach samorządowych w Gdańsku? Gdyby Polskę spotkała większa tragedia , kataklizm , masowa katastrofa to co , nigdy by nie brali udziału w wyborach?