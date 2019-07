PiS nie poprze von der Leyen? ,,Niczym nas nie przekonała''

Wygląda na to, że poparcie europosłów Prawa i Sprawiedliwości dla Ursuli von der Leyen, która jest kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, wcale nie jest takie oczywiste. „Ona nas niczym nie przekonała” - stwierdził wprost w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Jak informuje „DGP”, poparcie dla von der Leyen zależy między innymi od tego, czy zgodzi się ona na to, by to Polak rządził komisją ds. rolnictwa, energetyki lub gospodarki.