PiS nadal liderem, ale bez większości [SONDAŻ]

Sondaż przeprowadzony na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przez pracownię Estymator wskazuje, że PiS może liczyć na 39,7 procent poparcia, co dałoby 224 sejmowe mandaty. Taki wynik oznaczałby, że Zjednoczona Prawia nie mogłaby samodzielnie rządzić.

Drugie miejsce niezmiennie należy do Platformy Obywatelskiej na którą głosować chce 28,2 procent pytanych. Trzecie miejsce zaś przypada partii Roberta Biedronia. Wiosna, według sondażu, zdobyłaby 8,6 procent głosów, co wprowadziłoby do Sejmu 31 posłów.