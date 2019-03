Sondaż nie pozostawia złudzeń: PiS wygra wybory do PE!

Moni 6.3.19 15:42

To nadal nie jest sukces, rozbicie szklanego sufitu ciągle poza zasięgiem. Rząd faktycznie w codziennym mozole pracuje na rzecz zwykłych Polaków, kombinatorzy i złodzieje moczą się po nocach, to wszystko są fakty. Czemu zatem jest jak jest? Chyba trzeba większej twardości w kwestiach, które udało się jedynie połowicznie rozstrzygnąć. I akcentowanie, że, skoro nie do końca udało się teraz, to na pewno uda się w następnej kadencji. Orban i Węgry dowodem na to, że to jest skuteczne.