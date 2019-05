PiS może rządzić samodzielnie!! To badanie nie pozostawia złudzeń

gość 28.5.19 9:27

w Polsce za dużo ludzi żyje z polityki a polityk to wręcz zawód (jak oni twierdzą) to jest chory kraj żeby partie finansować z budżetu! to jest chore żeby miasta miały po kilkadziesiąt radnych którzy zbierają się po to by dostać za spotkanie pieniądze czyli spotykają się dla samego spotkania za nasze pieniądze. w Los Angeles, mieście 4 milionowym jest 15 radnych ale w Polsce nigdy nic się nie zmieni bo złodziej kryje złodzieja.