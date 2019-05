PiS liderem na tydzień przed wyborami!

Maria Blaszczyk 18.5.19 12:48

Tylko że to jakaś bzdura. We wszystkich badaniach deklarowana frekwencja oscyluje wokół 50%. Tu - 38% do sprawdzenia na Do Rzeczy.pl).

Więc to chyba sa badania na panelu (wskazuje na to też, że w opisie próby nie zaznaczono, że była losowa; jeśli mam rację - to wiarygodność tej pracowni jest bliska dna - nie dość, że badanie na panelu, który z definicji jest gorszy od próby losowej, to jeszcze próbują to zataić).

Podejrzewam, że są tu osoby związane z DoRzeczy - może ktoś może napisać, jak wyłoniono tę próbę.