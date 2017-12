PiS jednoznacznie: Żadnych uchodźców- nic się nie zmienia!!!

Odrzucamy próby narzucania tzw. relokacji imigrantów do poszczególnych państw UE, w tym Polski - napisała w przesłanym PAP komunikacie rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. "Wobec pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji i komentarzy władze PiS i KP PiS oświadczają, że nasze stanowisko w sprawie przyjmowania imigrantów z Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu pozostaje niezmienne" - zaznaczono w publikacji PiS.

To absurd, ale oliwy do ognia dodał szef MSZ Witold Waszczykowski, pytany o sprawę odsyłając do Beaty Kempy, która miałaby ,,podjąć decyzję'' w tym względzie. Jak się teraz okazuje, była to tylko niezręczność komunikacyjna i wszystko pozostaje bez zmian. Polska nie będzie przyjmowała narzucanych nam przez Unię Europejską uchodźców, którzy wcale nie chcą u nas zamieszkać.

mod/polskie radio, iar