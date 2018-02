PiS gromi konkurentów, Lubnauer przegrywa wszystko

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS Prawo i Sprawiedliwość gromi polityczną konkurencję. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyło aż 45 proc. poparcia.

Umacnia się także Platforma Obywatelska - skompromitowana przez osiem lat fatalnych rządów formacja wciąż dzięki radykalnemu ,,antykaczyzmowi'' cieszy się poparciem 25 proc. ankietowanych. Polacy wybraliby poza tymi dwiema partiami jeszcze trzy inne: postkomunistyczną SLD (8 proc.) oraz buntowniczą Kukiz'15 (7 proc.) i rolniczą PSL (7 proc.). Poniżej progu wyborczego sytuuje się zarówno .Nowoczesna Katarzyny Lubnauer z 4 proc. poparcia oraz Razem i Wolność (obie po 1 proc.).

Takie wyniki zapewniłiby Prawu i Sprawiedliwości samodzielne rządy, podobnie jak w tej kadencji. Nie wystarczyłoby jednak ugrupowaniu Jarosław Kaczyńskiego głosów do zmiany konstytucji - i to nawet w sojuszu z kukizowcami. To tymczasem konieczny krok dla budowy nowego państwa - IV RP.

mod