PiS gospodarczym motorem, a Polska pędzi jak szalona

Wicepremier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Minister rozwoju i finansów ujawnia w rozmowie, że istnieje możliwość wzrostu PKB w tym roku o więcej, niż 3,6 procent.

Zdaniem Morawieckiego jest również duża szansa na "znacząco niższy", niż planowane 2,9 procent deficyt finansowy. Wicepremier podkreśla w wywiadzie dla PAP, że na bieżący rok patrzy "optymistycznie" w kwestii poprawy ściągalności podatków. Rząd podtrzymuje prognozy co do wzrostu PKB o 3,6 procent, istnieje jednak spora szansa na przekroczenie tego poziomu.

"Przypominam sobie analizy i prognozy instytucji finansowych i międzynarodowych sprzed kilku miesięcy dotyczące wzrostu gospodarczego w latach 2017-2018. Mówiły one o wzroście PKB w okolicach 2 proc., a niektóre nawet poniżej. Dziś te same instytucje prześcigają się w podnoszeniu prognoz naszego wzrostu na te lata. My utrzymujemy naszą prognozę, która zakłada, że PKB wzrośnie w tym roku o 3,6 proc., choć widzę możliwość, że ten poziom zostanie przekroczony"- podkreśla wicepremier.

Morawiecki przewiduje wzrost eksportu i liczby inwestycji. Zdaniem Komisji Europejskiej pod względem eksportu Polska będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dynamikę jego przyrostu.

"Po kilkunastu miesiącach posuchy widzimy ożywienie w inwestycjach. Trzeba jednak pamiętać, co wie każdy przedsiębiorca, że przygotowanie inwestycji to nie odgrzanie obiadu w mikrofalówce, ale długotrwały proces, który wiąże się z uzyskaniem zgód środowiskowych, administracyjnych, budowlanych. To wszystko wymaga czasu. Rozkręcamy inwestycje poprzez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wszystkie działania gospodarcze, które rząd prowadzi pod kierownictwem pani premier, mają ustawiony azymut na poprawę sytuacji polskich rodzin i polskiej gospodarki"- mówi PAP Morawiecki.

"Dziś, rzeczywistość gospodarcza prześciga przewidywania instytucji finansowych. W przypadku polskiej gospodarki mówimy teraz o ryzyku rewizji naszego wzrostu gospodarczego, ale w górę. Podsumowując, ostatnie wyniki są bardzo dobre, nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. Właśnie skończyły się targi w Hanowerze, które były sukcesem polskiej nowoczesnej przedsiębiorczości. W czwartek ogłosiliśmy historyczną umowę na przywóz LNG z USA do Polski. Rozmawiałem na ten temat z Rickiem Perry, sekretarzem energii USA dosłownie kilka tygodni temu. Polska gospodarka nie tylko rośnie, polska gospodarka nabiera zupełnie innej, zdecydowanie lepszej jakości."- tłumaczy minister rozwoju i finansów. Jednocześnie zapewnia, że rząd nie planuje żadnych zmian w stawce VAT, skoncentruje się raczej na poprawie ściągalności tego podatku.

Jak podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki, „w podatkowej partii szachów z zorganizowaną przestępczością, Ministerstwo Finansów odzyskało inicjatywę strategiczną i nie zawaha się zbijać pionków, gońców, czy hetmanów czy przeciwnika”.

"Dzisiejszym Eliotem Nessem jest system informatyczny, który pozwala łapać polskich Al Capone, którzy do tej pory okradali państwo polskie na kilkadziesiąt miliardów rocznie. Poprzednie rządy tego problemu nie dostrzegały"- podkreśla minister.

JJ/PAP, Fronda.pl

29.04.2017, 10:40