PiS dotrzymuje obietnic danych Polakom! Na obniżeniu CIT skorzysta ponad 90% firm mających osobowość prawną

1. W poprzednim tygodniu Sejm, a w tym tygodniu Senat uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), teraz zostanie skierowana do podpisu prezydenta i wjedzie w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Ustawa zawiera przede wszystkim przepisy dotyczące obniżki stawki tego podatku, tym razem z 15% do 9% i wszystko wskazuje na to, że podobna jak poprzednio większość przedsiębiorstw z niej skorzysta.

2. Obniżka stawki CIT z 15 do 9% będzie dotyczyła (podobnie jak poprzednia obniżająca stawkę tego podatku z 19 na 15%) tzw. małych i średnich firm mających osobowość prawną, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług), nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro, a więc w 2017 roku 5,2 mln zł (przeliczenia tej kwoty na złote ma być stosowanych średni kurs euro ogłaszany przez NBP w pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego).

3. Kolejne obniżenie stawki podatku dochodowego dla małych i średnich firm tym razem z 15% do 9% będzie dotyczyło jak łatwo się domyślić głównie firm polskich i jest realizacją kolejnego zobowiązania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zaadresowanego tym razem do polskich przedsiębiorców.

Ponieważ w mediach ukazało się wiele informacji bagatelizujących znaczenie tej zapowiedzianej obniżki stawki CIT do 9% dla polskiej gospodarki, podanie przez premiera Morawieckiego informacji, że będzie to dotyczyło ponad 90% wszystkich firm mających osobowość prawną, pokazuje, że będzie ona miała jednak charakter powszechny.

Nie sprawdziły się, więc pesymistyczne prognozy przeciwników obniżania stawki CIT z 19% do 15%, że nie warto tego robić, bo z preferencji będzie mogło skorzystać niewielu podatników.

Jak się można także spodziewać obniżenie do 9% stawki CIT, będzie także formą zachęty do przechodzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach podatku PIT do przekształceń i przechodzenie na działalność z osobowością prawną.