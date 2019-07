PiS demaskuje program PO

ebe ebe 12.7.19 10:36

Łżą wszyscy politycy i wszystkie polityczne opcje - z tym, że PiS szczególnie. W każdym kraju, od zawsze - ilość wpuszczanego na rynek pieniądza, musi być zrównoważona ilością dóbr do na nabycia. W przeciwnym wypadku mamy albo puste półki albo prowadzące do krachu marnotrawstwo. W uczciwym, sprawiedliwym państwie pieniądze powinny być kierowane do szeroko pojętego kręgu uczestników produkcji + socjal dla uczciwie rozumianej grupy ułomnych. To gwarantuje rozwój i pomyślność. Zastąpienie płacy za pracę powszechnym system świadczeń socjalnych - w perspektywie czasowej prowadzi do katastrofy - nieuchronnej.