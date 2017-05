PiS bezlitośnie rozliczy afery i przekręty z czasów PO

Gość zaznaczył jednak, że od 2007 roku mieliśmy do czynienia z tak wielką falą afer, wyłudzeń i oszustw że sprawa reprywatyzacji warszawskiej jawi się tylko jako jeden z wątków. – Zawiodło państwo, służby, które miały zapobiegać zaistnieniu takich przestępstw. Została stworzona mityczna tarcza antykorupcyjna Donalda Tuska, która miała zapobiegać przestępstwom korupcyjnym, a nie zapobiegła – przekonywał. Podkreślił, że jeśli działania prokuratury ujawnią patologie w służbach specjalnych, „śledczy będą konsekwentni i doprowadzą do przedstawienia zarzutów i skierowania aktów oskarżenia do sądu”.

kk/polskie radio